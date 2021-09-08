محمد بن حميد: وثيقة مبادئ الخمسين تجسد حرص القيادة على الارتقاء بمكانة الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أن إطلاق وثيقة مبادئ الخمسين يجسد حرص القيادة على الارتقاء بمكانة دولة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن حميد: يأتي إطلاق وثيقة مبادئ الخمسين، التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على الوصول بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أرقى المحافل العالمية.

تنمية شاملة

وأشار الشيخ محمد بن حميد القاسمي إلى أن وثيقة مبادئ الخمسين تحدد مسار الدولة الاستراتيجي نحو التنمية الشاملة في سائر الميادين والقطاعات الحيوية بما يعزز من دورها المحوري في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتحقيق الريادة في المجالات التي تصب في مصلحة الدولة وشعبها والمقيمين عليها بالشكل الذي يعكس صورتها وجهة مثالية وآمنة لأصحاب المهارات والمواهب بالإضافة إلى أصحاب الأعمال والاستثمارات.

دعم المبادئ

وأضاف: «نؤكد دورنا في دعم هذه المبادئ والعمل على وضع خطط واستراتيجيات قوية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال وتوفير الدعم اللامحدود لجميع الصناعات لنساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص وفي دولة الإمارات على وجه العموم لبناء اقتصاد متين على درجة عالية من التنافسية». وعدّ العضو المنتدب لراكز أن وثيقة مبادئ الخمسين ستساهم في رسم مستقبل دولة الإمارات بما يجعل منها نموذجاً يحتذى به وسنسخر الجهود كافة للعمل فريقاً واحداً من أجل تحقيق الغايات ومواصلة مسيرة البناء.

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