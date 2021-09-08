قنصل عام كوريا بدبي: نحرص على الشراكة ضمن مبادئ «الوثيقة»

المصدر: (دبي - مرفت عبد الحميد)

أكد مون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا بدبي والإمارات الشمالية لـ«البيان» أن ما جاء في وثيقة الخمسين نابع من قيادة رشيدة، لا سيما تلك المتعلقة بحسن الجوار والعلاقات الدبلوماسية الراقية التي تتمتع بهما دولة الإمارات وجمهورية كوريا، استناداً إلى الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تربط الدولتين، رغم بعد المسافة الجغرافية.

وأضاف: ستحرص جمهورية كوريا على الاشتراك في مختلف الأنشطة بالتعاون مع دولة الإمارات على أسس هذه المبادئ الخمسين المعلن عنها ومعتمدةً على هذه الشراكة الخاصة.

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