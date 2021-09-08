وزراء: البرنامج يعزز تنافسية الدولة واستقطابها للمستثمرين

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد عدد من الوزراء أن إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي «البرنامج التنفيذي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» المصمم خصيصاً لدعم مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص في الدولة سيساهم في تعزيز تنافسية الدولة وزيادة قدرتها على استقطاب المستثمرين الأجانب وزيادة الوعي في دولة الإمارات بإمكانات الذكاء الاصطناعي وقدرته على تغيير حياتنا للأفضل.

خوارزميات

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن قطاع الرعاية الصحية يعد من أوائل المستفيدين من الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في جائحة (كوفيد 19)، إذ تم استخدام الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي لإعداد نماذج توضح بدقة انتشار المرض، ولتطوير لقاحات موثوق بها بسرعة.

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس أن الذكاء الاصطناعي يساعد على استخلاص رؤى موثوق بها من كميات هائلة من البيانات بصورة شبه فورية، ما سيغير أساليب الرعاية الصحية جذرياً في المستقبل، وبالتالي يمكّن الأطباء من التنبؤ بالأمراض ومعالجتها والوقاية منها بطرائق كانت تعد مستحيلة قبل عقد من الزمان.

وستساعد مبادرات مثل البرنامج التنفيذي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على زيادة وعي أصحاب القرار في دولة الإمارات بإمكانات الذكاء الاصطناعي وقدرته على تغيير حياتنا للأفضل.

دور فاعل

ونبهت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب إلى أن الشباب الإماراتيين يواصلون دورهم الفاعل قوةً تحفز الابتكار وتدعم تقدم دولة الإمارات المستمر في مختلف الميادين والمجالات. وفي حين أثبت الشباب الإماراتيون أنهم من بين الأذكى رقمياً في العالم، ومع تطلعاتهم الدائمة لمواكبة أحدث الابتكارات في العالم الرقمي، فإن إنشاء أول جامعة بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي سيدعم نشأة جيل يمتلك الأدوات اللازمة لفهم ومعرفة وابتكار محتوى غير مسبوق.

ركائز

من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد في دولة الإمارات، ويقدم الذكاء الاصطناعي فوائد عظيمة لهذه الشركات، ولا سيما من خلال دعمها في خفض التكاليف وتعزيز المرونة وإدارة الأخطار. كما أن اعتماد العمليات والخبرات القائمة على الذكاء الاصطناعي سيتيح لشركات التكنولوجيا المحلية التطور والارتقاء إلى آفاق جديدة.

استثمار

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن الحفاظ على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات يتطلب تعزيز قدرة المستثمرين على الوصول إلى أفضل الكفاءات والمواهب.

ومن هنا، كان قرار إنشاء أول جامعة بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في أبوظبي استثماراً استراتيجياً في منظومة الأعمال في الدولة، والذي سيساعد على بناء جيل المستقبل من قادة الذكاء الاصطناعي وإلهام الابتكارات التكنولوجية في جميع قطاعات الاقتصاد.

وأضاف إنه من خلال زيادة المعرفة بالذكاء الاصطناعي لدى مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات، سيساهم البرنامج في تعزيز تنافسية الدولة وزيادة قدرتها على استقطاب المستثمرين الأجانب.

تطور

ولفتت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في دولة الإمارات تدعم التطور التكنولوجي وأنشطة الابتكار والبحث التي تساعد على الارتقاء بمنظومتنا الغذائية وتحافظ على أمننا الغذائي.

ويعد الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من أبرز التطبيقات المعتمدة لتحفيز كفاءة قطاع الزراعة مستقبلاً في الإمارات، كما أنهما من أكثر التوجهات الواعدة التي ستحدث نقلةً نوعية في القطاع.

وتوقع معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة أن يكون تطبيق التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محفزات خلق القيمة الاقتصادية وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي في دولة الإمارات والاقتصاد العالمي بأكمله في السنوات المقبلة.

وعلى الرغم من امتلاك الكثير من حملة الشهادات الجامعية معرفة تكنولوجية جيدة، غير أن معظم قادة الأعمال هنا في دولة الإمارات وباقي الدول يتطلعون إلى امتلاك مهارات أعلى في هذا المجال.

قيمة اقتصادية

أكد البروفيسور السير مايكل برادي أستاذ فخري في تصوير الأورام في قسم الأورام بجامعة أوكسفورد أن الذكاء الاصطناعي يساهم في خلق قيمة اقتصادية جديدة لجميع القطاعات.

إلى ذلك، أوضح الدكتور كاي فولي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سينوفيشن فينتشرز، رئيس معهد الذكاء الاصطناعي التابع لها أن البرنامج التنفيذي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يعمل على رعاية العقول المبدعة في الدولة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خلق القيمة الاقتصادية، ودعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

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