سفيرنا لدى السعودية: «إكسبو 2020 دبي» منصة عالمية متفردة للعقول المبدعة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يعد منصة عالمية متفردة للعقول المبدعة ويسهم في رسم خارطة طريق تمكن البشرية من مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحويلها إلى فرص مبتكرة واستثنائية لعالم أفضل.

وقال إن «إكسبو 2020 دبي» حدث عالمي طموح يجمع أكثر من 190 دولة للمشاركة في صنع عالم جديد من خلال المشاركات المبتكرة حول موضوعات الاستدامة والتنقل والفرص والتي من شأنها أن تغير واقعنا وتحدث تأثيراً إيجابياً هادفاً وملموساً نحو تحقيق التنمية المستدامة.

أجندة

وعن دور الحدث في صياغة أجندة عمل عالمية للتعاون المثمر بين الدول، أوضح أن المشاركة الفاعلة لهذا العدد الكبير من الدول يؤكد أهمية هذه التظاهرة العالمية في ظل الأوضاع التي يعيشها العالم جراء «كوفيد 19» والتي تتطلب مزيداً من التعاون والتكاتف بين الدول والشعوب وتفعيل التواصل الإيجابي والمباشر بين الحكومات والشركات والأفراد لتبادل الخبرات لتطوير حلول ناجحة للتحديات التي تواجه العالم وصياغة ملامح مستقبل أفضل للجميع.

منصة جامعة

وأشار إلى دور معرض إكسبو كمنصة جامعة للبشرية على أسس من المحبة والسلام والتعايش، وقال الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان: إن دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاضنة لقيم التسامح والاعتدال والتعايش وهو نهج راسخ ومسيرة ممتدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وعن الدور المهم لهذه الفعالية الدولية في إعداد قادة المستقبل من الشباب وتحفيزهم على التميز والإبداع وترسيخ إرث مستدام للأجيال القادمة. قال: إن الشباب يؤدي دوراً محورياً ومهماً في إكسبو 2020 دبي لرسم ملامح مستقبل أفضل للبشرية حيث شارك الشباب في رحلة التحضير لاستضافة أول إكسبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

مقومات

وعن قضية التغير المناخي التي تشكل محوراً مهماً في أعمال إكسبو 2020 دبي، قال: إن العمل من أجل البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي نهج راسخ في مسيرة الدولة التنموية منذ أن أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة جميع الإمكانات والمقومات لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في عام 2023 خاصة وأن تبني الممارسات المستدامة لدعم أهداف التنمية المستدامة والأجندة الألفية 2030 هو من أولويات دولة الإمارات على المستويين الوطني والدولي.

وأكد الشيخ نهيان بن سيف بن محمد: إن استضافة «إكسبو 2020 دبي» ستتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي لتحتفي بإنجازات 50 عاماً مضت بجهود القادة المؤسسين وتتواصل مسيرة البناء والازدهار في ظل دعم ورعاية قيادة الدولة الرشيدة لاستكمال المسيرة بسواعد أبنائها المخلصين والمقيمين على أرضها وكل من شارك في تحقيق نهضتها.

استدامة

بشعار «طموح بلا حدود» يأتي جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة في «إكسبو 2020 دبي» على شكل نافذة عملاقة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء وستوفر للزوار رحلة غامرة وإطلالة على المستقبل المشرق للمملكة فيما ستظهر الشخصية السعودية المضيافة وثقافتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.

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