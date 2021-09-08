شرطة دبي تزوّد منتسبي الدفاع المدني ببطاقات «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني، بهدف تزويد منتسبي الدفاع المدني ببطاقة الخصومات المميزة (إسعاد)، الصادرة عن شرطة دبي، وذلك تكريماً لهم ولجهودهم الكبيرة التي يبذلونها أثناء تأديتهم للمهام الميدانية الصعبة المكلفين بها، وستتيح البطاقة لهم التمتع بكم هائل من المزايا والخصومات والعروض التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 60 دولة حول العالم.

وقع المذكرة من جانب القيادة العامة للدفاع المدني، اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، فيما وقعها من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، بحضور منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، والعقيد سالم محمد النقبي، مدير عام شؤون الموارد والخدمات المساندة، والمقدم الدكتور خليفة يوسف الدلي، نائب مدير إدارة الشؤون الإعلامية، والرائد فيصل إسماعيل خوري، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والملازم أحمد عبيد بو عفراء، رئيس قسم السعادة، في القيادة العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى الملازم يحيى علي، رئيس قطاع الاتصال الحكومي في لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي.

ووجّه اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي شكره وتقديره إلى معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وإلى اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، ولجميع الموظفين القائمين على بطاقة الخصومات «إسعاد»، وذلك لحرصهم وبذلهم كل الجهود لإسعاد أفراد المجتمع، ورفع مستوى جودة الحياة في بيئة العمل لقطاع الدفاع المدني، ونشر ثقافة السعادة في القيادة العامة للدفاع المدني والإدارات الإقليمية التابعة لها على مستوى الدولة، والتي يستفيد منها جميع العاملين في هذا القطاع في مختلف الجوانب التعليمية والترفيهية والصحية والتجارية وغيرها من الجوانب التي تساهم في تلبية تطلعاتهم.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد رفيع: إن هذا التعاون البناء والذي سيثمر عنه منح بطاقة «إسعاد» إلى منتسبي الدفاع المدني من إطفائيين وإداريين، من شأنه ترسيخ مقومات وأسباب السعادة لديهم، وكذلك تقديراً لجهودهم الكبيرة، مما يؤدي إلى مضاعفة العمل، وتحقيق إنجازات تضمن الريادة في مختلف المجالات، الأمر الذي سينعكس بالضرورة على تقديم خدمات لأفراد المجتمع تزيد من رضاهم وتحقق لهم السعادة.

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