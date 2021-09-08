سهيل المزروعي: الإمارات حريصة على تقدير كل صاحب إنجاز

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على أن تقدم لكل صاحب إنجاز كل تقدير وامتنان وتثمين لدوره الكبير في ترسيخ مكانة الإمارات، التي باتت اليوم إحدى أكثر دول العالم نمواً وتطوراً وازدهاراً. جاء ذلك في كلمة وجهها معاليه، بمناسبة تكريم وزارة الطاقة والبنية التحتية الرعيل الأول من الموظفين من المتقاعدين وأصحاب الخدمة الطويلة.

وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في خدمة الوطن والمواطن، ودورهم الفاعل في الإنجازات التي تحققت في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، ما أسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية الإمارات 2021، وتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات، لا سيما المرتبطة بعمل الوزارة.

وأضاف معاليه في كلمة وجهها عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الحفل الذي حضره الوكلاء ومسؤولو الوزارة: إن تكريمكم هو تكريم لمنظومة العمل المتميز، التي رفعتم رايتها، وحملتم أمانتها لسنوات طويلة، ولا شك في أن المستقبل، بإذن الله، واعد، بما حققتموه من جهود أضافت لتلك الإنجازات في مسيرة الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل بالدولة، والتي جاءت كونها ثمرة خبرات تراكمية وكفاءات عالية، تتسم بروح المسؤولية التي كانت شعاراً وممارسة لكم.

وأعرب معاليه خلال التكريم عن تقديره للجهود، التي بذلها الرعيل الأول خلال مسيرة عمله في الوزارة، مؤكداً دورهم المتميز وعملهم الدؤوب طوال سنوات وظائفهم، وأنهم شركاء حقيقيون في الإنجازات المتميزة التي حققتها الدولة خلال مسيرتها، وقال: اليوم يقف المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات صفاً واحداً، ويعملون معاً كونهم فريقاً واحداً، في سبيل رفعة الدولة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، ولمئوية الإمارات 2071، وريادتها العالمية.

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