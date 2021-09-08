بحث التعاون القضائي بين «نيابة دبي» والقنصلية الأردنية

المصدر: دبي - البيان

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، عاصم العبابنة القنصل العام الأردني، الذي تسلّم مهام عمله في القنصلية أخيراً، وجرى في اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة والقنصلية الأردنية في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة آخر المستجدات وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء تمنى الحميدان للقنصل الجديد دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله. حضر اللقاء المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام.

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