رجال أعمال: «مشاريع الخمسين» تبشر بحقبة تحول جديدة

المصدر: دبي - متابعة القسم الاقتصادي

أكد رجال أعمال أن إطلاق الإمارات «مشاريع الخمسين» تبشّر بدخول حقبة جديدة من التحول، حيث تحرص الدولة على تطوير اقتصادها من اقتصاد قائم على النفط إلى الدولة الحديثة، التي نراها اليوم، بفضل رؤية استشرافية، تلتزم بالابتكار نهجاً وأسلوب عمل.

وقال محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة «الأنصاري للصرافة»: إن الإعلان عن مشاريع الخمسين، وكذلك وثيقة «مبادئ الخمسين» يمثّل خطوة متقدمة على درب تعزيز المسار التنموي للإمارات، خلال السنوات الخمسين المقبلة، والتي ترسم حقبة جديدة من التقدم والنماء.

وقال عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة «الخليج للحاسبات الآلية»: تبشّر مشاريع الخمسين بدخول حقبة جديدة من التحول في الإمارات، فبالنسبة لدولة شابة تحتفل بمرور 50 عاماً على تأسيسها، تمثل الإمارات قدوة يجب على جميع دول العالم أن تحتذي بها.

دور محوري

وقال محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا في «دِل تكنولوجيز»: الإمارات في طريقها لأن تصبح لاعباً عالمياً في مجال التكنولوجيا مع إطلاق مبادرتها الطموحة «مشاريع الخمسين».

وقال حسام البردويل، الشريك المؤسس ومدير العمليات في «سبلاي مي»: تستشرف الإمارات الخمسين عاماً المقبلة على أساس قوي من الابتكار والحلول الرقمية الهادفة لتطوير طريقة العمل بشكل عام وقد أصبحت رقمنة التجارة الإلكترونية بين الشركات أمراً لا مفر منه.

وقال محمد الفايد، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي، في «جرب تيك»: إن الإمارات تطوّرت من اقتصاد قائم على النفط إلى الدولة الحديثة التي نراها اليوم، بفضل رؤيتها الرشيدة لاستشراف المستقبل من خلال الالتزام بالابتكار.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات: عند استعراض «مشاريع الخمسين»، التي أعلنت حكومة الإمارات: لا يسعنا في مجتمع الأعمال سوى أن نعرب عن بالغ تقديرنا لهذه الرؤى الاستباقية، التي يكون كل تركيزها منصباً على ضمان مستقبل زاهر للأجيال القادمة.

وقال سليمان الزبن، مدير عام «هيونداي الإمارات» في مؤسسة «جمعة الماجد»، إن حكومة الإمارات نشرت أجواء من التفاؤل في بيئة الأعمال وبين مختلف مكونات المجتمع، بعد أن أطلقت موسمها الحكومي الجديد بباقة من المشاريع العملاقة، التي تؤسس من خلالها لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي للدولة.

وقال ممدوح خيرالله، مدير عام «رولز- رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية: هناك من يحتفل بإنجازات الماضي، وهناك من يحتفل باستمرارية النجاح والتفوق، هكذا هي الإمارات ورؤية قادتها، حينما يظن المنافسون أنهم اقتربوا من اللحاق بركب تفوق وطننا الرائع، تأتيهم الرؤية المستقبلية، وما تحمله من خطط طموحة.

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