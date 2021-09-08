مسؤولون في عجمان: حميد النعيمي وإخوانه الحكام قادوا بلادنا نحو التميز

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد مسؤولون في عجمان أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لأخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمناسبة الذكرى الـ40 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة عجمان، تعد شهادة وفاء وعرفان لجهود سموه منذ بدايات تأسيس الدولة ومرافقته الدائمة لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي ومساهمته في مسيرة التطوير والنماء في الدولة، ما أكسبه حب أبناء الإمارات، وبينوا أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وإخوانه حكام الإمارات قادوا بلادنا نحو التميز والصدارة العالمية في مختلف الصعد.

وأكد حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتهنئة أخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بمناسبة الذكرى الـ40 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة عجمان، رسالة وفاء وعرفان من القيادة الرشيدة لجهود صاحب السمو حاكم عجمان في مسيرة 40 عاماً ومشاركته في بناء وتأسيس الدولة.

الأمر الذي ساهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة والتطوير، وتأكيداً على تلاحم القيادة الرشيدة وعملها من أجل رفاهية الإنسان وإسعاده.

وأكد أن الجهود التي بذلها صاحب السمو حاكم عجمان أكسبته حب شعب الإمارات والمقيمين في الدولة، إذ نجح سموه في إحداث التنمية الشاملة في عجمان ووضع تطويرها نصب عينيه على مدار 40 عاماً.

حب الوطن

ومن جانبه أكد العميد عبدالعزيز علي الشامسي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأخيه صاحب السمو حاكم عجمان بمناسبة الذكرى الـ40 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة عجمان، ترجمة لمشاعر الوفاء والعرفان للجهود التي بذلها صاحب السمو حاكم عجمان في مسيرة بناء الوطن.

وذكر أن صاحب السمو حاكم عجمان، يهتم دائماً بتطوير الخدمات ويتابع سير العمل في المشاريع والدوائر الخدمية كافة من أجل راحة الناس وإسعادهم، لافتاً إلى أن استمرار عطاء سموه على مدار 40 عاماً دليل على حب الوطن والعمل على رفع راية الإمارات في جميع المحافل ومجالات التنمية.

بناء وتأسيس

وإلى ذلك قال وليد الهاشمي المدير العام لجهاز الرقابة المالية في عجمان: إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شهادة وفاء وعرفان لأخيه صاحب السمو حاكم عجمان، لافتاً إلى أن هذه الشهادة جاءت من قائد واكب جميع مراحل بناء الدولة ونقلها إلى مرحلة التطوير والنماء.

وذكر أن صاحب السمو حاكم عجمان من الرعيل الأول الذي عمل من أجل بناء دولة الاتحاد وساهم في إرساء بناء الوطن وله مساهمات ومبادرات عديدة لخدمة الوطن والمواطن على مدار 40 عاماً واستمر عطاؤه لوطنه وما زال يعمل بالروح نفسها لأجل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة إلى جانب إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

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