وكلاء وزارات العدل بدول الخليج يعقدون اجتماعهم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

عقد وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الثالث والعشرين، في أبوظبي عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأسه القاضي عيسى سامي أحمد المناعي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين.

شارك في الاجتماع وفد الإمارات برئاسة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل ومشاركة القاضي عبدالرحمن البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة.

وجرى في الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات وأهمها مناقشة تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة، واستعراض اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، وموضوع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج، واستعراض أعمال لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.

كما بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام الاجتماع الذي شارك فيه عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية أصدر وكلاء العدل عدة توصيات سترفع إلى الاجتماع المقبل لوزراء العدل بدول المجلس.

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