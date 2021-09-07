«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

المصدر: القاهرة - البيان

شارك حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الجمعية العمومية الثالثة عشرة العادية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة وتختتم اليوم.

وقال حمد الرحومي عضو الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب إنه تم خلال الاجتماعات مناقشة مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية حول إقامة تكريم سنوي لشخصية أسهمت في دعم الحركة الكشفية في الوطن العربي، على أن تضع الأمانة العامة للاتحاد الكشفي معايير واشتراطات اختيار الشخصية وعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد، كما تمت المصادقة على محضر الاجتماع الثاني عشر للجمعية، واعتماد التقرير الإداري لسنة 2020 ـ 2021م للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، واعتماد التقرير المالي للسنة المالية 2020 ـ 2021م للاتحاد، واعتماد المنديل الخاص بالاتحاد.

وأضاف أنه تمت الموافقة على أسماء النواب المرشحين للانضمام إلى الجمعية كما وردت من المجالس النيابية الأعضاء في الجمعية، والاطلاع على المذكرة الواردة من الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بشأن الموافقة على منح الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب صفة مراقب في الاتحاد البرلماني العربي واعتماده، كما تمت الموافقة على المقترح المقدم من الأمانة العامة للاتحاد بتكريم من خدموا الحركة الكشفية العربية في الوطن العربي على أن ترشح كل جمعية كشفية من الدول العربية اثنين من الرواد لتكريمهم.

وأشاد بمقترح التكريم المقدم من الأمانة العامة للاتحاد، لأهمية تقدير وتكريم جهود وعطاء رواد الحركة الكشفية، ودورهم في خدمة الحركة الكشفية العربية وقضاياها، لافتاً إلى أنه تم كذلك التأكيد على دعم المقترح الخاص بتسمية رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم رئيساً فخرياً للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

وأشاد حمد الرحومي بحسن الضيافة والتقدير من القيادة والشعب المصري، ودعمهم للحركة الكشفية العربية، معبراً عن تقديره وامتنانه للدكتور عبدالله محمد الطريجي رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب لجهوده الفاعلة في التنظيم والإعداد لهذه الاجتماعات. كما رحب بأعضاء الاتحاد المتواجدين والأعضاء الجدد المنضمين للاتحاد.

في سياق متصل أكدت إيمان عبدالجابر وكيل وزارة الشباب والرياضة المصرية التي حضرت اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي نيابة عن وزير الشباب والرياضة، على استعداد الوزارة لتطوير الحركة الكشفية في مصر ودعم الحركة الكشفية في الوطن العربي، لافتة إلى أن هناك جهوداً قائمة في مصر لاستضافة المؤتمرات والبطولات العالمية للحركة الكشفية.

من جانبه أكد الوزير المفوض فيصل غسان مدير إدارة الشباب والرياضة في جامعة الدول العربية خلال الاجتماع دعم جامعة الدول العربية للحركة الكشفية والشباب في الوطن العربي.

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