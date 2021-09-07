ملتقى يستعرض دور الشرطة المجتمعية في ترسيخ الأمن

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، انطلاق الملتقى الأول للشرطة المجتمعية على مستوى الدولة، والذي تنظمه الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بعنوان «دور الشرطة المجتمعية في أمن مجتمعك»، بحضور العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ونخبة من الضباط من وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة عجمان، والقيادة العامة لشرطة أم القيوين، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وممثلين عن هيئة تنمية المجتمع وبلدية دبي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط من شرطة دبي، وذلك في برواز دبي.

وأكد اللواء خبير خليل المنصوري أن الشرطة المجتمعية بوصفها قوة ناعمة تحدث تأثيراً إيجابياً فعالاً على المجتمع بتكريسها لمفاهيم وقيم التسامح والتعايش والعطاء والتطوع، ودورها في ترسيخ الثقافة الأمنية والتوعوية إزاء الظواهر السلبية، الأمر الذي يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، والتي تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية لتحقيق توجهات الدولة في حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع.

مسؤولية مشتركة

ومن جانبه، ألقى المقدم عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، كلمة أكد فيها أثر الشرطة المجتمعية في تعزيز العلاقات مع أفراد المجتمع وبناء جسور تواصل عبر قنوات متعددة، وإشراك مختلف فئات المجتمع في حفظ الأمن مع الأجهزة الأمنية، انطلاقاً من إيمان شرطة دبي بأن تعزيز الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة تستوجب تكاتف كافة الجهات والأفراد لضمان حياة مزدهرة مطمئنة.

وأوضح المقدم بيشوه: أن الشرطة المجتمعية في شرطة دبي تلعب دوراً مهماً في نشر الثقافة الأمنية بين الجمهور، وتقديم أفضل الخدمات، والتوعية بكيفية التصدي للجريمة وطرق الإبلاغ عنها، وكذلك تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والمحاضرات والدورات والأنشطة التي تستهدف كافة فئات وشرائح المجتمع.

محاور الملتقى

وناقش الملتقى 6 محاور، تمثلت في أفضل الممارسات والمبادرات المجتمعية، والتوعية بالمسؤولية المجتمعية، وتمكين دور المرأة في الخدمة المجتمعية، وتسخير التطوع في الأعمال المجتمعية، والخدمات المجتمعية للجالية الأجنبية، وأخيراً الاستفادة من قنوات التواصل الاجتماعي.

وشارك الضباط والأفراد في مناقشة محاور الملتقى ضمن الجلسات، بهدف وضع توصيات ومقترحات من شأنها تحقيق أهداف الملتقى في تعزيز دور الشرطة المجتمعية لترسيخ الأمن والأمن.

ريادة

شهد الملتقى مشاركة من الشرطة السنغافورية عبر تقنية الاتصال المرئي، قدمها شنغ يون تشين، نائب مفوض في الشرطة السنغافورية، ومدير إدارة الشراكة المجتمعية، مستعرضاً فيلماً عن جهود الشرطة المجتمعية في سنغافورة وتعاون أفراد الجمهور.

وقال شنغ يون تشين إن الشرطة المجتمعية في سنغافورة نجحت في تحقيق المركز الأول على مستوى العالم في ثقة الجمهور بالشرطة بنسبة بلغت 78% عام 2020، وهو ما دفع بهم لتطوير آلية العمل بهدف تحقيق نسبة أعلى تجعل من المجتمع كله مسؤولاً عن الأمن والأمان.

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