بلينكن يشيد بدعم الإمارات لجهود الإجلاء من أفغانستان

المصدر: وام

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي أنتوني بلينكن وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة و الذي أشاد بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لجهود الإجلاء من أفغانستان.

و جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والأوضاع في أفغانستان والجهود الإقليمية المبذولة لترسيخ دعائم شرق أوسط أكثر سلما وازدهارا وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون والتنسيق بين البلدين بالمجالات كافة.

كما أكد سموه التزام دولة الإمارات بدعم جهود الإغاثة الدولية في جمهورية أفغانستان الشقيقة و العمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية و الازدهار.

من جانبه أشاد معالي أنتوني بلينكن بالنمو المستمر في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز