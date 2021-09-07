«طرق دبي» و«أوبر» تتعاونان في تطوير تدريب سائقي الليموزين

المصدر: البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية تعاون مع شركة (أوبر)، الرائدة عالمياً في مجال الحجز الإلكتروني، بهدف التوسع في نطاق التطوير الخاص بتدريب وتأهيل سائقي الليموزين التابعين للهيئة وذلك من خلال استخدام منهجية أوبر للحجز الالكتروني، التي تعد الأولى عالمياً في هذا المجال من قطاع النقل.

وتفصيلا، قال أحمد بهروزيان: "تندرج هذه المبادرة في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات الارتقاء بمستوى خدماتها المُقَدَّمَةِ إلى مختلف شرائح المجتمع، كما تأتي هذه المبادرة كذلك ضمن إسهام الهيئة في تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة لتنسيق الجهود وتنفيذ الاستراتيجيات المطلوبة للعمل على تحويل إمارة دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

وأضاف بهروزيان أن التنقل الذكي يعتبر أحد أهم أعمدة المدن الذكية، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع (أوبر)، توفر قناة جديدة ستسهم في تحقيق السعادة للسكان الراغبين في التنقل باستخدام مركبات الأجرة والليموزين، وتقديم خدمات متميزة للسياح والزوّار، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم وإسعادهم ورفع مستوى رضاهم، بما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة في (الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام).

وتابع المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة: سيتم، بموجب الاتفاقية، إنشاء منهجية ذكية للتدريب عبر بالفيديو والتي سَتُدمَجُ ضمن برنامج تدريب السائقين الرسمي التابع لهيئة الطرق والمواصلات، وسَتُقَدَّمُ إلى سائقي المركبات الفاخرة الجدد والحاليين في الإمارة، حيث ستضاف المنهجية إلى الدورات التدريبية التأسيسية المقدمة للسائقين بالإضافة إلى وضع منهجية مختصرة ومكثفة في الدورات التدريبية التكميلية بمسمى (منهجية أوبر).

من جانبه، قال سعد بال، المدير العام لشركة أوبر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان: "إننا حريصون على العمل مع هيئة الطرق والمواصلات لتقديم خدمات تقنية أكثر سهولة لجميع رواد التنقّل بالمركبات الفاخرة في الإمارة وجعل حلولنا الابتكارية ملائمةً أكثر لمدينة دبي. ونحن على ثقة تامة في الجهود، التي تبذلها الهيئة من خلال تدريب وتأهيل سائقيها للتعامل مع التقنيات والتنقل الذكي، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات والتركيز على راحة وسعادة ورضا الركاب. إن شراكتنا الطويلة الأمد مع هيئة الطرق والمواصلات دليل على أهمية التعاون بين الكيانات الحكومية والخاصة لتحقيق مستقبل أفضل يتمثّلُ بسهولة التنقّل عبر طرق أكثر أمانا، ونحن مسرورون جداً لتقديم خبراتنا وتقنياتنا المتطوّرة للهيئة لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين لمستقبل أفضل في مجال الحجز الإلكتروني للمركبات الفاخرة.."

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