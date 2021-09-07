تهنئة أحد منتسبي شرطة الشارقة لإصداره كتاباً حول جودة الحياة

المصدر: الشارقة - البيان

هنأ اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، المساعد أول أحمد عبدالله النقبي من الإدارة العامة للعمليات الشرطية، على إصداره الثالث لكتاب «السعادة وجودة الحياة»، مثنياً على جهوده المبذولة ومثابرته في سبيل المعرفة والابتكار.

أولويات

واستعرض الكاتب في كتابه موضوعات حول جودة الحياة التي تعتبر من أولويات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً للخمسين سنة المقبلة، كما تناول الكاتب الدور البارز للقادة العاملين في مختلف الميادين في تحقيق جودة الحياة في بيئة العمل.

وأشاد قائد عام شرطة الشارقة بجهود الكاتب في جمع مادة الكتاب الذي يسجل محطات مهمة عن جودة الحياة، مؤكداً حرص القيادة على دعم الكتاب والبحوث العلمية والكوادر البشرية الموهوبة للوصول إلى الأهداف المنشودة، وسعياً لتحقيق أعلى معايير التميز في العمل الشرطي. كما أوضح أهمية دور قياس أثر جودة الحياة وترسيخ قيم السعادة باعتبارها أسلوب حياة متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعم

وتوجه الكاتب بجزيل الشكر للواء سيف الزري الشامسي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، لدعمهم اللامحدود، واهتمامهم بمنتسبي القيادة، وتشجيعهم الدائم للمتميزين، وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة إصدار الكتب العلمية، التي تصب في مصلحة المنظومة الأمنية.

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