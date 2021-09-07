محمد بن راشد: حميد النعيمي 40 عاماً شريكاً ومؤسساً في مسيرة بناء الإمارات

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، شريك ومؤسس في مسيرة بناء دولة الإمارات، حفر اسمه في تاريخ دولتنا.

وقال سموه عبر "تويتر": "أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي .. 40 عاماً في خدمة الوطن .. 40 عاماً شريكاً ومؤسساً في مسيرة بناء دولة الإمارات .. حفر اسمه في تاريخ دولتنا .. ورسخ محبته في قلوب شعب الامارات .. حفظك الله يا بو عمار.."

#محمد_بن_راشد : أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي .. ٤٠ عاماً في خدمة الوطن .. ٤٠ عاماً شريكاً ومؤسساً في مسيرة بناء دولة الإمارات .. حفر اسمه في تاريخ دولتنا .. ورسخ محبته في قلوب شعب #الامارات .. حفظك الله يا بو عمار .. pic.twitter.com/Qh0dMoJnLH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 7, 2021

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