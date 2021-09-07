محمد بن زايد يبارك لبطلي الإمارات إنجازهما في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو

المصدر: البيان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لبطلي الإمارات عبدالله العرياني ومحمد القايد الحمادي إنجازهما في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "أبارك لابني عبدالله العرياني ومحمد القايد الحمادي إنجازهما في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو وجميع الرياضيين وأعضاء بعثة الإمارات.. فخورون بعزيمتكم وقوة إرادتكم... وأهنئ اليابان بنجاح البطولة وحسن تنظيمها".

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