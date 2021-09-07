خدمات فحص كوفيد19 مجانا للطلبة المواطنين بالمدارس الحكومية في دبي

المصدر: البيان

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن مجانية خدمات فحص كوفيد19 للمواطنين من طلبة المدارس الحكومية في دبي بالمراكز التابعة لهيئة الصحة.

ولحجز موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي اتبع الخطوات التالية..

- الدخول إلى تطبيق هيئة الصحة.

- اختر حجز موعد كوفيد19.

- اختر نوع الزيارة.

-اختر الوقت والتاريخ.

- قم بتأكيد الحجز.

ونوهت الهيئة بأن فحص كوفيد19 ليس مطلوبا من الطلبة في التعليم الخاص بدبي، وسيتم الفحص في جميع مرافق هيئة الصحة بدبي وفقا للمواعيد المسبقة.

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