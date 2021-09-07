محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات دولة عالمية وهدفنا جعلها الاقتصاد الأسرع نمواً

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت حكومة الدولة حملة «الإمارات العالمية المتحدة»، وهي حملة إعلامية عالمية للتعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري في الدولة، وإبراز الجانب العالمي لها وقدرتها على مواكبة التغيرات الاقتصادية والحفاظ على موقعها كأحد أنشط المراكز الاقتصادية والاستثمارية حول العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «دولة الإمارات جذورها عربية.. وانتماؤها خليجي.. ولكنها دولة عالمية في طموحاتها وتطلعاتها.. عالمية في تنافسيتها.. عالمية في ريادتها.. عالمية في سياساتها وانفتاحها على كل التجارب».

وأضاف سموه: «نسعى من خلال حملة الإمارات العالمية المتحدة إلى تحويل الإمارات إلى نقطة جذب رئيسية للمواهب والخبرات والمستثمرين من كل أنحاء العالم ضمن منظومة اقتصادية تتمتع بأعلى معايير التنافسية العالمية».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «الحملة الاقتصادية العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات، تضعها في قلب العالم من بوابة الابتكار والتميز والتنافسية، وترسخ سمعتها مركزاً اقتصادياً حيوياً الأسرع نمواً والأكثر استدامة».

وأضاف سموه: «الحملة تواكب رحلة دولة الإمارات إلى الخمسين عاماً المقبلة من خلال خمسين مشروعاً ومبادرة تنموية واقتصادية وتسهم في خلق معايير إبداعية وتنافسية جديدة محفزة.. وترسخ مقومات بناء منظومتنا الاقتصادية لتكون الأفضل والأكثر كفاءة في المنطقة والعالم».

اقرأ أيضاً:

اختر الإمارات العالمية المتحدة

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز