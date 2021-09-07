رئيس الأمن السيبراني: تجسيد رؤية القيادة لمستقبل أكثر إشراقاً

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن وثيقة «مبادئ الخمسين» بمبادئها العشرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً يواكب مسيرة الإمارات الحضارية والإنسانية نحو خمسين عاماً جديدة من الإنجازات والريادة.

وقال في تصريح له: إن وثيقة «مبادئ الخمسين» انطلاقة نوعية تعزز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة وتترجم توجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة من خلال خطة وطنية شاملة تجسد طموح الإمارات وشعبها العظيم لصناعة مستقبل مزدهر قائم على الإبداع والابتكار مرتكز إلى قيم السلام والتسامح والتضامن والتعاون الدولي البناء لخير الإنسانية جمعاء، وهي القيم ذاتها التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الحكيمة.

وأضاف أن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» لا سيما المبادرات الخاصة بالاقتصاد الرقمي التي تتضمن مشروع «100 مبرمج كل يوم 100 Coders Everyday» وقمة PyCon العالمية للبرمجة الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي و«قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي Data Law»، تؤسس لمرحلة جديدة من التفرد الإماراتي على مستوى العالم في تخصصات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للخمسين عاماً المقبلة وتعزز مكانة الإمارات عاصمة عالمية للمبرمجين من حول العالم بما يدعم فرص الابتكار في مختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد القائم على المعرفة.

حوكمة

وأشار رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إلى أن مشروع «قانون البيانات» يعزز حوكمة البيانات والمعلومات وينعكس إيجاباً على تحقيق مستهدفات مشاريع الخمسين في ظل التطور الكبير للبنية التحتية الرقمية المتقدمة على مستوى الدولة وما تتمتع به من معدلات أمان عالية تمكن كل القطاعات الحيوية المختلفة في الدولة من التحول الكامل إلى الفضاء الرقمي، إذ يمثل الأمن السيبراني ركيزة أساسية في رسم توجهات مستقبل العالم نحو العصر الرقمي.

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