«أبوظبي للخدمات الصحية» تقدم 500 ألف استشارة طبية «عن بعد»

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو 500 ألف استشارة طبية عبر خدمة التطبيب بالفيديو والصوت «VOPC»، وذلك منذ إطلاق الخدمة العام الماضي، في جميع العيادات الخارجية بجميع مستشفيات «صحة» والمراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية.

استمرارية

ويشكل هذا العدد من الاستشارات عبر خدمة التطبيب بالفيديو والصوت، نسبة 10% من إجمالي مواعيد العيادات الخارجية لشبكة «صحة»، إذ أتاحت هذه الخدمة المجال أمام الأطباء في العيادات الخارجية والمراكز الصحية للتقييم والتشخيص والعلاج عن بُعد، بصورة تنسجم مع أهداف «صحة» الرامية لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية عالمية المستوى بكل يسر وسهولة.

وأكد الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «صحة»: أن خدمة التطبيب عن بعُد، أدت دوراً مهماً في جهود شركة «صحة» لمكافحة وباء «كوفيد19»، وتوفير الرعاية الصحية المتميزة للمرضى، وقد أثبتت هذه الخدمة نجاحها الباهر وفاعليتها، حيث أتاحت للمرضى إمكانية تلقي الرعاية الطبية، في منشآت صحة من خلال الاتصال عن بعد بالأطباء الذين يعالجونهم.

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