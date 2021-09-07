«أمن المواصلات» بدبي تطلق برنامج الدبلوم الأمني الأول في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت إدارة أمن المواصلات بدبي وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أول برنامج دبلوم في أمن المواصلات العامة، بهدف ترسيخ محور أمن المواصلات في المنطقة، بما في ذلك تنمية المعرفة بناء على القدرات، ومشاركة أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن في قطاع النقل والمواصلات العامة في المنطقة.

ويأتي إطلاق برنامج الدبلوم في أمن المواصلات العامة كجزء من مخرجات مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها سابقاً بالشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات وإدارة أمن المواصلات بدبي والاتحاد العالمي للمواصلات العامة؛ والتي تم بموجبها أيضاً إطلاق أول لجنة معنية بأمن المواصلات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تعنى بتطوير قطاع أمن المواصلات، وبناء وتحسين وصقل قدرات الكوادر والفرق العاملة في مجال النقل، من خلال خطط وبرامج تطويرية، تهدف إلى توفير أعلى مستويات الأمن والأمان لمستخدمي وسائل النقل والمواصلات العامة.

الريادة العالمية

وأكد محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمواصلات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حرص الهيئة على تحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

من جانبه، أوضح العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، أن الجانب الأكاديمي لا يقل أهمية عن الخبرة الميدانية، مؤكداً أن إدارة أمن المواصلات تلتزم بتبنّي كافة المعايير العالمية لرفع مستواها المهني والأمني، مشيراً إلى أن الإدارة تمضي قدماً في تحقيق الريادة الأمنية، وتعزيز مفهوم الأمن والسلامة وترسيخه.

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