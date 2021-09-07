العويس:انعكاس للرؤية الواثقة لدى القيادة الحكيمة

المصدر: دبي - وام

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن إعلان حكومة الإمارات إطلاق 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية مع بدء الموسم الحكومي تمثل انعكاساً للرؤية الواثقة لدى القيادة الحكيمة وإيمانها بقدرات الإمارات على دخول العقود المقبلة من باب الريادة والتميز نحو إعادة ابتكار المستقبل وتقديم نموذج مبتكر للجيل القادم من المشاريع الحكومية التي تحمل طموحات عظيمة لدولة الإمارات.

وأشار - في تصريح له بهذا الشأن - إلى أن المشاريع المبتكرة غير المسبوقة التي أعلنتها حكومة الإمارات تمثل أعمدة راسخة في بنيان الاتحاد وتعزز البرهان على مسيرة دولة الإمارات التي تمثل تجربة نجاح مبدعة ورحلة انتقال حضاري ملهمة بعدما استطاعت الدولة في الخمسين عاماً الماضية حجز موقع متقدم في مؤشرات التنافسية العالمية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية في ظل قيادة حكيمة تحشد الجهود المؤسسية كافة في الدولة والموارد والإمكانات كافة وتستثمر في الخبرات والعقول الإبداعية والمواهب والكفاءات الاستثنائية لتصميم منظومات جديدة للخمسين عاماً المقبلة وخلق رؤية مستقبلية لتغدو دولة الإمارات الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة على مستوى العالم.

وقال العويس: «إننا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع نؤكد العمل على تحقيق رؤى القيادة الاستثنائية الطموحة للخمسين عاماً المقبلة عبر الاستمرار في تطوير النظام الصحي المستند إلى أعلى المعايير العالمية بما يكفل جودة الحياة لمجتمع الإمارات وتمكين قدرات الوزارة كجزء فاعل ورافد للجهود الوطنية من خلال تحقيق نقلة نوعية في مستويات الرعاية الصحية المستقبلية للوصول إلى منظومة صحية تسعد المجتمع وترعى صحته ليكون منتجاً للمعرفة».

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