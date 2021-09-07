وثيقة الخمسين ترسّخ مبادئ التسامح في الإمارات

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد عبد اللطيف جمعة بايف، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة، أن الإعلان عن وثيقة «مبادئ الخمسين»، حدث هام يواكب جهود القيادة الرشيدة وتطلعاتها وطموح أبناء الإمارات للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أنها ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال دورتها الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بسياستها الخارجية، والتي تؤكد وترسخ مبادئ التسامح التي اتسمت بها الإمارات منذ تأسيسها عبر اتباع أسلوب الحكمة والاعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدالة، استناداً إلى الحوار والالتزام بالمواثيق الدولية واحترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية·

وقال بايف إن «هذه الوثيقة التاريخية تحدد المسار التنموي والسياسي لدولة الإمارات بعد أن حققت الدولة إنجازات هائلة بكل المقاييس وفي شتى القطاعات في الخمسين سنة التي مضت على التأسيس والبناء. وثمن حكمة قيادة دولة الإمارات الرشيدة.

مؤكداً أن شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة على موعد مع مزيد من التقدم والرخاء والازدهار والاستقرار والأمان والنمو الاقتصادي والاجتماعي والتقدم العلمي والتقني والرفاهية بفضل القيادة الحكيمة التي رسمت معالم الطريق لكي تصبح الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة واحدة من أقوى الدول في مجال التنافسية الاقتصادية على مستوى العالم بعد أن عززت مكانتها المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي. وأكد أن دولة الإمارات تمضي بقوة وخطى واثقة نحو المستقبل كما أراد لها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وسار على نهجه أصحاب السمو حكام الإمارات.

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