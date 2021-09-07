سلطان بن أحمد: انعكاس لكافة القيم الراسخة والثابتة لوطننا

المصدر: دبي - البيان

اعتبر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وثيقة مبادئ الخمسين التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انعكاس لكافة القيم الراسخة والثابتة لبلادنا التي سارت عليها وستظلُ، دولةً حديثةً ومجتمعاً مُتقدماً، مُتحداً ومُتعاوناً.

وقال سموه في تصريحات بمناسبة إطلاق الوثيقة: لم تقتصر نهضة بلادنا، في مسيرتها العظيمة، خلال الأعوام الماضية على التنمية الداخلية فقط، بل كان ديدنها، ووفقاً للمبادئ التي وضعها الآباء المؤسسون، الاهتمام اللامحدود ببناء السمعة العالمية للدولة، بناءً على منظومةٍ من القيم المجتمعية السمحاء التي تميّز أبناء وبنات الوطن، إلى جانب المشاركات الإنسانية والدعوة للتعايش السلمي والتعاون واحترام الآخر.

وبين سموه إن إعلان وثيقة المبادئ للخمسين الجديدة، يسيرُ ببلادنا خطوات واسعة جديدة في مسيرة نهضتها الحديثة، مواصلةً بذلك توجهاتها نحو التطور والتلاحم المجتمعي والحضور العالمي باقتصادٍ قوي، وتواجد دولي متميز يمنح أبناء وبنات الإمارات مزيداً من التقدم في سُلّم التنمية المستدامة المنشودة ".

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