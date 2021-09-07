50 % من النوبات القلبية الخطيرة لمرضى أقل من 50 عاماً

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

شدّد أخصائيون في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، على أن عدداً كبيراً من الشباب في الدولة لا يأخذون على محمل الجد الاحتمالية عالية الخطورة لتعرضهم لأمراض القلب، ما ينذر بارتفاع خطير في معدل الإصابة بأحد أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية بين البالغين من فئة الشباب مثل النوبات القلبية وغيرها.

ووجدت الإحصائية التي أجراها مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» للمرضى الذين دخلوا المستشفى خلال السنوات الـ 3 الماضية إثر تعرضهم لنوبة قلبية خطيرة، أن 50% من المرضى تقريباً كانوا تحت سن الـ 50 وواحد من كل 10 منهم كان تحت سن الـ 40.

وأوضح الدكتور فراس بدر، الطبيب الأخصائي في معهد أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، في شرحه لبعض أسباب هذا الارتفاع المقلق، أن العديد من المرضى الشباب لا يدركون عوامل الخطر لديهم، لأنهم يمتنعون عن زيارة الطبيب من أجل تقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك حتى ظهور أعراض أكثر خطورة أو تعرضهم لنوبة قلبية.

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