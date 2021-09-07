بلدية رأس الخيمة توفر 16 جيجاواط ساعة من الكهرباء خلال 2020

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف تقرير استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، الصادر عن بلدية رأس الخيمة، تسجيل وفورات بحوالي 16 جيجاواط ساعة من الكهرباء، و0.8 مليون متر مكعب من المياه، و354 جيجاواط ساعة من طاقة الوقود الأحفوري خلال عام 2020.

وقال منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة: إن انتشار جائحة «كوفيد 19» أسهمت بصورة غير مباشرة في زيادة الاهتمام العالمي بالطاقة المستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في القدرة التنافسية من حيث التكلفة، حيث تعزز كفاءة الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة سلاسل التوريد المحلية في الدولة، ولذلك تتجه الاستثمارات إلى الطاقة المستدامة والتي تؤثر بشكل مضاعف على الاقتصاد المحلي بشكل أقوى من الاستثمارات الأخرى.

وأضاف: كشف التقرير عن مساهمة استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في عمليات التطور التي شهدتها الإمارة، عبر برامج متعددة حيث تم الانتهاء بنجاح في 2020 السنة الأولى للتطبيق الإلزامي لاشتراطات «بارجيل»، في إصدار أكثر من 1000 رخصة بناء متوافقة مع «بارجيل»، وإعداد دليل المجتمعات المستدامة لإمارة رأس الخيمة، واعتماد مشروع موسع لتحديث المباني الحكومية يتضمن 37 مبنى حكومياً بدعم من دائرة المالية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتحديث 12 مبنى.

اجتياز

وأكد الزعابي، نجاح المشروع التجريبي لتقديم خدمة استشارية مستحدثة بمجال الطاقة في القطاع السكني، وإطلاق نظام إدارة الطاقة لحكومة رأس الخيمة بأكملها بعد اجتياز فترة الاختبار لمبادرة المكاسب السريعة في فصل الصيف إذ نتج عن الاختبار توفير حوالي 8 إلى 10%، وإطلاق أول مناقصة للطاقة الشمسية المجمعة في رأس الخيمة بسعة إجمالية تصل إلى 15 ميجاواط، وإعداد وإطلاق برنامج المشتريات العامة الخضراء في رأس الخيمة بالتعاون مع دائرة المالية.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعد بمثابة الركائز الرئيسية للمشاريع المتنامية في رأس الخيمة، والمتوقع أن تؤدي إلى توفير كبير في الطاقة والمياه خلال الأعوام القادمة، إلى جانب الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، بالإضافة لتنفيذ العديد من الأنشطة لضمان نجاح الاستراتيجية على المدى البعيد، ومنها تعزيز السياسات واللوائح بما في ذلك تطوير آلية تقييم كفاءة الطاقة للمباني، ومعايير التعاقد لمشاريع الطاقة الشمسية، ومسودة لمعايير إنارة الشوارع، وآليات تمويل مشاريع كفاءة الطاقة.

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