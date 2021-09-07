برئاسة سيف بن زايد.. مناقشة تعزيز جودة الحياة الرقمية بالمجتمع

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية، الذي عقد «عن بعد» بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بعمل المجلس في تعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي بسياسات ومبادرات ومشاريع نوعية، تواكب المتغيرات المستجدة في العالم الرقمي المحلي والعالمي وتعمل على تحفيز المجتمع الرقمي وتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً لمراتب أكثر تقدّماً ضمن مؤشر التنافسية الرقمية.

بيئة آمنة

واطلع المجلس على عدد من الاقتراحات والمبادرات المتعلقة بتعزيز حماية الطفل عبر العالم الرقمي وتعزيز قدرات مواجهة الجرائم الإلكترونية وتعزيز البيئة الآمنة في وسائل التواصل الاجتماعي.

حضور

حضر الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي صقر بن غالب مدير مكتب الذكاء الاصطناعي، والمستشار الدكتور سعيد بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، وموزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع، ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لدائرة دبي الذكية، والمهندس ماجد سلطان المسمار المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعيد محمد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والمهندس محمد عبدالحميد العسكر المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، وحصة عبيد الطنيجي ممثلة عن أولياء الأمور، والعقيد الدكتور راشد الذخري مقرر المجلس.

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