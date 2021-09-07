مذكرة تفاهم لمشاركة أصحاب الهمم وذويهم في برامج التوعية البيئية

المصدر: ( أبوظبي - وام )

وقّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم مع تطبيق (RECAPP)، الذي أطلقته شركة فيوليا الإمارات لخدمات البيئة، بشأن مشاركة أصحاب الهمم وذويهم في برامج التوعية البيئية في إمارة أبوظبي.

كما تهدف المذكرة إلى بناء علاقات تعاون فعالة بين الطرفين، لدعم برامج توعية أصحاب الهمم بالشؤون البيئية، والعمل المشترك للاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، من أجل سلامة الجميع، دعماً للجهود الرامية إلى رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.

وقّع مذكرة التفاهم في مقر المؤسسة، عبد الله عبد العالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وجروم فيريسل مدير عام شركة فيوليا الإمارات لخدمات البيئة، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وتشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في رحلات إعادة تدوير مبتكرة ورقمية، من خلال نشر خدمات تطبيق «RECAPP»، تعمل على تمكين كل مشارك في عملية إعادة التدوير الخاصة به، من خلال تقديم طريقة سهلة وفعالة لجدولة عمليات جمع المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الزجاجات البلاستيكية وعلب الألمنيوم في المنزل.

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