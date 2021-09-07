«نور دبي» و«ذا فريد هولوز» توقّعان شراكة لعلاج أمراض العيون في بنغلاديش

المصدر: دبي - البيان

أبرمت مؤسسة نور دبي اتفاقية شراكة مع مؤسسة «ذا فريد هولوز» أمس بهدف الحد من أمراض العيون الشائعة التي تؤدي إلى فقدان البصر، حيث سيستفيد من هذه المبادرة الإنسانية آلاف الأطفال والبالغين في باريسال ببنغلاديش.

وتنص الشراكة الاستراتيجية على تدشين مشروع الرعاية الطبية والصحية الشاملة للعيون، حيث يستهدف المرضى الذين يعانون من ضعف البصر المرتبط باعتلال الشبكية السُكّري أو العيوب الانكسارية.

ويتضمن المشروع توفير الخدمات الطبية المتخصصة، وإجراء الفحوصات المتنقلة المجانية وتكثيف حملات التوعية حول صحة العين والحفاظ عليها.

خدمات شاملة

وبالإضافة إلى توفير الخدمات الطبية الشاملة، المتكاملة والمستدامة لأجل تعزيز نظام الرعاية الصحية للعين في باريسال، سيهدف البرنامج إلى تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إنشاء مؤسستين بقيادة مجموعة من النساء في المجتمع لتوفير خدمات أساسية لرعاية العيون لأفراد المجتمع المحلي، وخاصة الأخطاء الانكسارية، وسينتج من خلاله توفير دخل للنساء اللواتي يقدن المشروع.

وقالت د. منال تريم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة نور دبي: حريصون على استمرارية التعاون مع مؤسسة «ذا فريد هولوز» من أجل تعزيز الجهود الإنسانية الخاصة بتخفيف العبء عن المرضى والحد من معاناتهم بسبب خطر فقدان البصر، الذي يمكن الوقاية منه، من خلال التدخل المبكر.

وأضافت: سيترك المشروع على المدى الطويل أثراً إيجابياً وسيعود بالنفع على الصحة والاقتصاد لخمسة ملايين شخص. ونحن نُشيد بجهود المؤسستين وسعيهما المشترك في دعم المُحتاجين وتعزيز ثقافة العطاء والإحسان عالمياً.وقال إيان ويشارت الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ذا فريد هولوز»: «شراكتنا مع نور دبي هي تأكيدٌ على التزام المؤسستين المشترك نحو تحقيق عالمٍ خالٍ من العمى الدائم الذي يمكن تفاديه. أربعة من أصل خمسة مكفوفين حول العالم لم ينبغِ أن يفقدوا بصرهم لولا الفقر وعدم حصولهم على الخدمات الطيبة اللازمة».

وهناك ما يُقارب 1.3 مليون طفل يعانون من ضعف البصر المرتبط بالعيوب الانكسارية للعين في بنغلاديش، ويعدُّ ثاني أبرز سبب للإصابة بضعف البصر. كما يبلغ عدد مرضى السكري في بنغلاديش أكثر من عشرة ملايين شخص، وكل مريض بالسكري معرضٌ للإصابة باعتلال الشبكية السكري الذي قد يؤدي إلى فقدان نعمة البصر.

وينصبُّ تركيز المشروع، الذي يمتد لخمس سنوات، على تعزيز النظام الصحي الوطني في باريسال وإتاحة الفرصة للأطفال الذي يعانون من ضعف البصر للتمتع بحق التعليم.

وقال ويشارت: لهذا السبب عقدت مؤسسة «ذا فريد هولوز» شراكةً مع نور دبي، حيث ستحقق هذه الشراكة حلاً مُستداماً طويل المدى لأجل الحدِّ من اعتلال الشبكية السكري والعيوب الانكسارية للعيون في باريسال ببنغلاديش.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع خمسة وعشرون ألف طفل وخمسون ألف شخص بالغ للحصول على الخدمات التخصصية لعلاج أمراض العيون الشائعة.

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