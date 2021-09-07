سلطان بن أحمد القاسمي يزور ميدان الرماية الذكي بـ«العلوم الشرطية»

المصدر: الشارقة – البيان

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، ميدان الرماية الداخلي الذكي الحديث في أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، والذي تم تدشينه في الآونة الأخيرة بالتزامن مع احتفالات الأكاديمية باليوبيل الفضي لتأسيسها في العام 1996م.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول الميدان الحديث وما يتميز به من مواصفات عالية، ويحاكي أفضل الميادين العالمية من حيث تجهيزاته المتطورة، وبات الميدان جاهزاً لاستقبال ضباط ومنتسبي الشرطة، وتنظيم الفعاليات والبطولات الشرطية والرياضية.

ويتيح الميدان الذكي استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، ويوفّر أكثر من 900 سيناريو تدريبي يحاكي الواقع، فضلاً عن إمكانية إضافة سيناريوهات جديدة لتطوير عملية التدريب والتمكين للمنتسبين في مهارات الرماية المختلفة.

ويحاكي الميدان في عمله مختلف فرضيات الأمان في الرماية، ويضم 8 حارات وشاشة حرارية كبيرة وإمكانية الرماية من مسافات متنوعة.

ويشكل الميدان إضافة نوعية للقيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية، ويعكس اهتمام الإمارة بتأهيل كافة منتسبي الشرطة بالمهارات اللازمة ورفع مستوى الجاهزية لديهم للحالات الطارئة وغيرها في كافة المجالات الشرطية والأمنية.

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