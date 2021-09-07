سلطان القاسمي يفتتح مباني منتدى الطلاب والطالبات بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مباني منتدى الطلاب والطالبات بجامعة الشارقة.

بدأ سموه الافتتاح بجولة في منتدى الطالبات، حيث اطلع على ما يضمّه من مساحات ستوفر بيئة متميزة تقام فيها الأنشطة والفعاليات وتوفر جواً أكاديمياً يتيح للطلبة العمل على المشروعات البحثية والمذاكرة ضمن بيئة محفزة تتوفر بها كافة الخدمات والتقنيات.

ويتضمن المنتدى مبنى متكاملاً يضم قاعة كبيرة متعددة الاستخدامات، تتوفر فيها أماكن للطلبة للمراجعات العلمية وغرف خدمات ومختلف ما يحتاجه الطالب لإنجاز دراساته وبحوثه الأكاديمية، ويرتبط كل مبنى برواق واسع ومكيّف، يمتد من المنتدى إلى بقية مرافق الجامعة، ومباني القاعات الدراسية والخدمات الأخرى مثل المكتبة والمسجد وغيرها.

ثم انتقل صاحب السمو حاكم الشارقة إلى منتدى الطلاب، حيث اطلع على مرافقه ومحتوياته والتجهيزات التي ستتاح لكافة الطلاب وستوفر لهم البيئة المثالية للتعليم وتطوير مهاراتهم.

وتعرّف سموه على الخطط المستقبلية لتفعيل المنتدى والخدمات التي سيقدمها طوال العام لكافة طلبة الجامعة.

إلى ذلك، تفقّد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، عدداً من المختبرات والعيادات الحديثة في كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة.

وزار سموه مركز الدراسات العليا لطب الأسنان في جامعة الشارقة، حيث اطلع سموه على العيادات الجديدة التي تضم 36 كرسي أسنان مزودة بأحدث التقنيات الرقمية في التعويضات السنية وكذلك بالمجاهر الخاصة بعلاج الأقنية والجذور وعلاج اللثة والجراحة وزراعة الأسنان.

واستمع سموه إلى شرح من طالبات الدراسات العليا في الكلية حول الأجهزة الحديثة في المختبرات الرقمية لكيفية أخذ الطبعات عن طريق كاميرات مرتبطة بأجهزة الحاسوب التي تعد أفضل التقنيات المستخدمة حالياً في طب الأسنان ولتقديم أفضل ما يمكن من علاج المرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تعرّف سموه على كيفية إسهام الأجهزة الحديثة في تعليم الطلبة من خلال الشاشات الموصولة بالكاميرا التي تنقل التفاصيل الدقيقة للتدخل الطبي وتشخيص الحالات.

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