«إسعاف دبي» تنقذ حياة مصاب سقط على رأسه في منشأة بحرية

المصدر: دبي - البيان

تمكن فريق الإسعاف التابع لشعبة إسعاف الجناح الجوي في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من إنقاذ حياة مصاب في منشأة بحرية على بعد 40 ميلاً بحرياً من ميناء جبل علي، بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات عن سقوطه وفقدانه الوعي في إحدى المنشآت البحرية، إذ تحركت طائرة الجناح الجوي .

وعلى متنها الطاقم الإسعافي التابع للمؤسسة وباشر المسعفون تقييم حالة المريض التي صنفها المسعفون أنها حالة بليغة جراء الإصابة في الرأس ما استدعى تثبيته على لوح الظهر وتقديم الإسعافات الضرورية كافة اللازمة لإبقاء حالته مستقرة لحين الوصول به للمستشفى.

وأشاد خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بحرفية فريق المسعفين الذي ساهم في الحفاظ على حياة المصاب وطريقة تعاملهم مع الظروف الصعبة المحيطة به، معبراً عن فخره باستعداد فريقه الإسعافي الدائم للتعامل مع كل الظروف وفي كل الأوقات.

كما في هذه الحالة التي استدعت نزول المسعفين لـ4 طوابق عبر سلالم ضيقة حاملين معداتهم الطبية ومن دون تردد لإنقاذ حياة إنسان. وقال: تلك المواقف الإنسانية التي نشهدها بشكل شبه يومي تجعلنا نواظب على ابتكار طرائق ووسائل وأدوات جديدة نضيفها لأسطولنا الإسعافي وتجعل تطوير منظومة خدمات الإسعاف هاجساً لا يتوقف، للوصول إلى أعلى مستويات خدمات الطب الطارئ.

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