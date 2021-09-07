سارة مسلم: القيادة توفر البيئة الممكّنة لجميع القطاعات

المصدر: دبي - البيان

أكدت سارة مسلّم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم في استقطاب العقول والكفاءات البشرية الواعدة من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل النهج الحكيم الذي تنتهجه قيادتنا الرشيدة في توفير البيئة الممكّنة لجميع القطاعات، والتي تمثّل بدورها عامل الجذب الأهم لدولتنا، وحجر الأساس الذي نبني عليه مستقبل وطننا.

وتابعت مسلم: «ومع إعلان قيادة دولتنا الرشيدة عن وثيقة مبادئ الخمسين، ندرك الدور الذي يجب علينا القيام به في قطاع التعليم وضمان مواكبته طموح وتطلعات قيادتنا الرشيدة، إذ تشكّل المستهدفات الاستراتيجية للمبدأ الرابع للوثيقة الإطار العام لقطاع التعليم الوطني، نظراً لدوره في دعم مسيرة تطوير رأس المال البشري من قادة المستقبل في مختلف القطاعات».

وذكرت مسلم: «وإلى جانب تنمية قطاع التعليم وبنيته التحتية وتعزيز جاذبيته للطلبة والمواهب الأكاديمية والحفاظ عليها، نتحمل مسؤوليةً وطنيةً مشتركة لضمان تحويل قطاعنا من وسيلةٍ لتعليم الطلبة إلى منصةٍ لنقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية وتزويدها المهارات الملائمة للمنافسة على المستوى العالمي في شتى المجالات». وشددت أن مبادئ الخمسين تضع الدعائم الأساسية لمسيرة ازدهار وتطوير دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة، وهي مبعث اطمئنان للجميع حول مستقبل دولتنا وفق رؤية قيادةٍ حكيمة تضع مصلحة الوطن ونهضته على رأس قائمة أولوياتها. وبدورنا نتعهد بأن نواصل السير قُدماً لتوفير بيئة تعليم متقدّمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز