افتتاح أول متجر بدون صندوق دفع يعمل بالذكاء الاصطناعي في دبي

المصدر: وام

افتتح معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد إلى جانب آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وهاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، أول متجر خال من صناديق الدفع في المنطقة.

ويوفر هذا الفرع الجديد والمريح، الذي تم افتتاحه اليوم في مول الإمارات، تجربة سريعة وسلسة وخالية من التواصل البشري باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويستخدم العملاء هواتفهم الذكية للدخول إلى المتجر، بينما يتم اضافة السلع والمنتجات المختارة بشكل تلقائي إلى سلتهم الافتراضية عند اختيارها والمغادرة بسهولة دون الحاجة للوقوف في صفوف الانتظار عند صناديق الدفع.

ويمكن للعملاء الاستفادة من المتجر الجديد ووسائل الدفع الخاصة به عبر تطبيق كارفور MAF Carrefour، حيث تتم إضافة أي سلعة يختارها العملاء في كارفور سيتي+ بشكل تلقائي إلى سلة التسوق الافتراضية، ليستكملوا عملية الشراء بمجرد الخروج من المتجر.. وتتيح هذه الخدمة تجربة تسوق سريعة خالية تماما من أي تواصل مع فريق عمل كارفور.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: "تم تصميم كارفور سيتي لتسهيل حياة عملائنا باستخدام التكنولوجيا، وبهدف الحد من الاحتكاك والتواصل المباشر وتحسين وإثراء تجربة البيع بالتجزئة.. هذا الفرع يمثل تطوراً مهماً في مجال البيع بالتجزئة في الإمارات والمنطقة وتواصل كارفور تقديم الابتكارات الكفيلة بتلبية الاحتياجات العصرية واستشراف اتجاهات التسوق المستقبلية".

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