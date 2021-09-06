«تنمية المجتمع» تعرف بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: دبي - البيان

نفذّت وزارة تنمية المجتمع ورش عمل «عن بعد» استهدفت الجهات الرقابية المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات غير الهادفة للربح في دبي، وذلك في إطار جهود الوزارة ورؤيتها لتسليط الضوء على المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».

واستهدفت الورش الجهات الرقابية المختصة بالإشراف والرقابة على قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح في إمارة دبي بحضور 18 مختصاً يمثلون 3 جهات رقابية هي: هيئة تنمية المجتمع - ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

وناقشت الورش المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح الصادرة عن منظمة مجموعة العمل المالي، كما تناولت اختصاصات الجهات الرقابية التي تعهد إليها تشريعاتها بالإشراف والرقابة على قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح في ظل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، كما تم تسليط الضوء على التزامات الجمعيات غير الهادفة للربح واستعراض نماذج وآليات تقييم الجمعيات المطبقة لدى الوزارة.

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