شرطة دبي تنظم الملتقى الأول للشرطة المجتمعية على مستوى الدولة

المصدر: دبي - البيان

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، غداً، الملتقى الأول للشرطة المجتمعية على مستوى الدولة، بعنوان «دور الشرطة المجتمعية في أمن مجتمعك»، وذلك في برواز دبي.

وتهدف الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من خلال الجلسة الحوارية إلى تعزيز الدور المجتمعي الذي يحث على تطوير العلاقات مع أفراد المجتمع وبناء علاقة متميزة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع تقوم على مبدأ الشراكة والمسؤولية الوطنية بما يساهم في حفظ الأمن والأمان والاستقرار وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين كافة الجنسيات التي تعيش على أرض الإمارة.

وتساهم الشرطة المجتمعية في شرطة دبي في نشر الثقافة الأمنية بين الجمهور، وتقديم أفضل الخدمات، والتوعية بكيفية التصدي للجريمة وطرق الإبلاغ عنها، وكذلك تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والمحاضرات والدورات والأنشطة التي تستهدف كافة فئات وشرائح المجتمع.

وسيتم خلال الجلسة الحوارية استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بأهداف الشرطة المجتمعية بمشاركة شركاء القيادة العامة لشرطة دبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية دبي، ودائرة الأوقاف وشؤون القصر وهيئة تنمية المجتمع، والشركاء الداخليين في الإدارات العامة المختلفة لشرطة دبي، إلى جانب عرض أفضل الممارسات والتجارب الدولية والمحلية في مجال الشرطة المجتمعية.

وأكدت شرطة دبي أن الراغبين من أفراد المجتمع بالمشاركة في الجلسة بإمكانهم ذلك عبر الاتصال المرئي على برنامج Microsoft teams عبر الرابط: https://bit.ly/3h6KAZ9، وذلك من الساعة 08:00 وحتى 10:00 صباحاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز