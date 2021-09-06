"طرق دبي" تهدي الطلبة الأكثر استخداماً للمترو والترام أجهزة حاسوب

المصدر: البيان

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع عودة طلبة الجامعات والمدارس إلى مقاعد الدراسة للعام الدراسي (2021 – 2022) بإهداءِ أجهزة حاسوب محمول (لابتوب) إلى عددٍ من طلبة المدارس والجامعات الأكثر استخداماً لمترو وترام دبي، في خطوة تُعَبِّرُ عن الحرص المتواصل للهيئة على تشجيع الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الطلبة، على استخدام وسائل النقل الجماعي ومنها المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري التابعة للهيئة. جرى تنفيذ هذه المبادرة برعاية كل من شركة نون وإتش بي (HP) وشركة كيوليس - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

وتفصيلا، قالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الحثيثة للهيئة وحرصها الشديد على تشجيع مختلف شرائح المجتمع ومنهم الطلبة والشباب على استخدام وسائل النقل الجماعي ومنها المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري في تنقلاتهم اليومية للوصول إلى مختلف الوجهات في إمارة دبي."

وأشادت المحرزي بالتعاون، الذي أبدته شركة نون لرعايتها هذه المبادرة من خلال تقديم أجهزة الحاسوب المحمول لطلبة الجامعات والمدارس، الأكثر استخداماً لمترو وترام دبي، بالإضافة إلى رعاية كل من إتش بي (HP) وشركة كيوليس- ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. حيث وُزِّعَت هذه الأجهزة على الطلبة في محطات المترو والترام الأكثر ارتياداً من قبل هذه الفئة من الركاب وذلك مع بداية العام الدراسي الحالي (2021 – 2022).

كما أثنَت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بجهود هذه الشركات لتنفيذ المبادرة، التي تُجَسِّدُ إحدى أوجه التعاون بين القطاع العام المتمثِّل بهيئة الطرق والمواصلات والقطاع الخاص المتمثِّل بشركات نون وإتش بي (HP) وكيوليس -ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات تُقَدِّمُ تخفيضا بنسبة (50%) على إصدار بطاقات نول الزرقاء لطلبة المدارس والجامعات للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى تقديم هذه البطاقة مجاناً لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم لتشجيع هذه الشرائح الاجتماعية على استخدام وسائل النقل الجماعي في إمارة دبي.

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