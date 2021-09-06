"صحة" تعلق تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول منشآتها

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، تعليق تطبيق قرارها السابق والخاص بحصول زوار منشآتها على تصريح «تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر»، وقررت الإبقاء على الإجراءات الاعتيادية المطبقة كما هي عليه.

وقالت صحة، يأتي قرار تعليق تطبيق نظام المرور الأخضر، للمزيد من الدراسة والتنسيق مع الجهات المختصة، وحتى لا يتسبب القرار في أي معوقات للمراجعين وزوار مرافق "صحة".

ولمزيد من المعلومات، يمكن لأفراد المجتمع للتواصل عبر مركز اتصال "صحة" على الرقم 50 800، أو بزيارة الصفحة seha.ae/safety .

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