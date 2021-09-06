داوود الهاجري يتفقد المرحلة النهائية للنفق العميق قبل التشغيل

المصدر: البيان

قام داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي بزيارة تفقدية للاطلاع على المرحلة النهائية من مشروع النفق العميق، الذي يُعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية ومن المشاريع الاستراتيجية والاستثنائية في دبي، والتي تهدف من خلاله إلى ضمان تطبيق أرقى المعايير العالمية في مجال الإدارة المُثلى لتصريف مياه الأمطار في الإمارة.

ويعتبر هذا المشروع هو الأول من نوعه في المنطقة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية، من خلال تجميع المياه وتخزينها لـ 100 عام المقبلة.

وقال مدير عام بلدية دبي "يجسد مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار رؤية القيادة الرشيدة نحو إطلاق مشاريع رائدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات، وتواكب التطور والتقدم الذي يشهده العالم في شتى القطاعات وخاصةً قطاع البنية التحتية.

وأضاف: "مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار يُعد نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية ليس فقط على مستوى الإمارة، بل على المستوى الإقليمي، والذي يعد من أبرز المشاريع التي ستعزز التنمية الشاملة في دبي".

وشملت الزيارة التفقدية الاطلاع على سير العمل في المشروع والذي وصل لمراحله النهائية قبل البدء في التشغيل والذي يهدف إلى تجميع مياه الأمطار والمياه السطحية من مساحة إجمالية تصل الى 500 كيلو متر مربع، ونقل المياه عن طريق نفق عميق بطول 10.3 كيلو متر، وقطر داخلي يبلغ 10 أمتار، وعمق يتراوح من 40- 60 متراً، إلى أن ينتهي مساره عند محطة الضخ الرئيسية، والذي يتم من خلاله تصريف المياه عبر نظام مزدوج، والذي بامكانه تصريف مياه الامطار والسطحية عبر الطفح وعبر مضخات موصولة بخطوط ممتدة 600 متر إلى داخل البحر، والتي ستتمتع بكفائه تشغيلية عالية .

مميزات المشروع:

ومن أهم مميزات مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار هو نقل المياه عبر النفق بالجاذبية الأرضية، ما يعني الاستغناء من التكاليف الانشائية المرتبطة بإنشاء محطات الضخ الفرعية، بالإضافة إلى تخفيض 20% من تكاليف التشغيل والصيانة وتعمل آلية الطفح بطاقة تدفقية تصل إلى 110 متر مكعب بالثانية، وتعمل آلية الضخ بطاقة 9.5 مليون متر مكعب من تدفق مياه الأمطار يوميًا من خلال المضخات المصنوعة خصيصاً للمشروع، وهي الأكبر على مستوى العالم بنوعية super duplex stainless steel، على أرض تبلغ مساحتها 2.6 هكتار، وبذلك يجعل محطة الضخ الرئيسية واحدة من أكثر محطات الضخ المدمجة بالخدمات والمباني والمرافق في لإدارة تصريف مياه الأمطار وكذلك المياه السطحية، كما يدعم المشروع مبادئ الاستدامة ويراعي سلامة البيئة البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تصريف مياه الأمطار إلى البحر مع مراعاة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، أي عند هطول أمطار غزيرة أو ارتفاع مستويات سطح البحر بالقرب من المحطة، من خلال غرفة التحكم المركزي للمحطة، يمكن للنظام تلقائياً التكيّف مع المعطيات لاستمرار الحد من تأثير العواصف المطرية والفيضانات في منطقة الخدمة، وتمت أعمال حفر النفق العميق لتصريف مياه الأمطار باستخدام آلات حفر الأنفاق (TBM) الضخمة وبقطر خارجي يبلغ 11.05 متر، وتتميز آلية عمل هذه الآلات من دون عرقلة حركة السير في الشوارع الحيوية التي تقع في نطاق المشروع بشكل طبيعي.

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