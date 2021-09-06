حاكم رأس الخيمة: رؤية متكاملة لمستقبل عامر بالإنجاز والريادة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن وثيقة مبادئ الخمسين وضعت مناهج عمل واضحة ورؤية متكاملة لمستقبل عامر بالإنجاز والريادة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

نجاح

وقال سموه ــ بهذه المناسبة ــ إن دولة الإمارات نجحت على مدار العقود الخمسة الماضية وبفضل رؤية الآباء المؤسسين وجهود القيادة الرشيدة في ترسيخ نموذج تنموي عالمي فريد تمخض عنه العديد من الإنجازات الاستثنائية في العديد من المجالات.

وأضاف سموه أن المبادئ العشرة للوثيقة ستسهم في تقوية دعائم اتحادنا الذي حقق المستحيل على مدار 50 عاماً كما ستمكن دولة الإمارات من بناء واحد من أقوى الاقتصادات في العالم بالإضافة إلى تكريس قيم التسامح والتعايش والعطاء الإنساني وتعزيز تقدم وتطور الدولة في مختلف المجالات بالإضافة إلى ترسيخ السمعة العالمية للإمارات كواحدة من أكثر وأسرع الدول نمواً وازدهاراً على مستوى العالم.

وتابع سموه: إننا نبدأ اليوم رحلة عمل جديدة من الطموح والإنجاز مع تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي نهدف من خلالها إلى مواصلة مسيرتنا التنموية الشاملة وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية والمضي قدماً نحو تعزيز مكانة الدولة في كافة القطاعات خلال الخمسين عاماً المقبلة من أجل تبوؤ مقعد الريادة العالمية بالمجالات كافة.

جهود

ودعا سموه إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد خلال تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية الوطنية والحرص على تحويل مبادئ هذه الوثيقة إلى واقع ملموس يقودنا إلى إنجازات جديدة ونجاحات ينعم بها كل من يعيش في دولة الإمارات.

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