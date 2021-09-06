حاكم الشارقة يوجه بتخصيص 250 قطعة أرض سكنية بمجمع طريف السكني

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 250 قطعة أرض سكنية، بمجمع طريف السكني في كلباء، وتسويتها لتنفيذ 250 مسكناً، كما وجّه بإنشاء 55 مسكناً في منطقة القليعي بوادي الحلو.

أعلن ذلك المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بالشارقة، خلال مداخلة عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، أمس، وأكد خلالها أن المرحلة الأولى من مشروع مساكن كلباء قد بدأت، وهي إنشاء 151 مسكناً، وسوف تنتهي بعد 6 أشهر، ومن ثم سيتم تسليم تلك المساكن للمستحقين. وبيّن أن منطقة وادي الحلو السكنية، سيتم فيها إنشاء 55 مسكناً في منطقة القليعي.

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