انخفاض حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» و1387 حالة شفاء جديدة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

سجلت حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» في الدولة انخفاضاً، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 302164 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 971 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 723263 حالة. ‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة واحدة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2046 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 1387 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 712521 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 21364 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 18.426.511 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 186.31 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز