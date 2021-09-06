«100 مبرمج كل يوم» وصولاً إلى 100 ألف في عام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دولة الإمارات عن حزمة من المبادرات الخاصة بالاقتصاد الرقمي، تتضمن مشروع 100 مبرمج كل يوم 100 Coders Everyday، وقمة PyCon العالمية للبرمجة التي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، وقانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي Data Law.

وذلك لتعزيز مشاركة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم جهود التنمية في الدولة، وبناء اقتصاد متنوع مرن يستفيد من الفرص الجديدة للخمسين عاماً المقبلة.

ويأتي الإعلان عن المبادرات الجديدة للاقتصاد الرقمي كجزء من مشاريع الخمسين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متزامناً مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة وهو بمقام رسالة واضحة، بأن دولة الإمارات، سباقة في الاستعداد للمستقبل.

مختبر عالمي

وقال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد: للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي دور رئيس في دعم جهود التنمية في الدولة، ومن خلال سلسلة من المبادرات النوعية ضمن «مشاريع الخمسين»، نؤسس لفرص جديدة في الاقتصاد الوطني لنعزز مكانة الدولة مختبراً عالمياً مفتوحاً لتطبيقاته، وتساهم في تأسيس أرضية صلبة لاقتصاد مرن متنوّع قادر على فتح آفاق واعدة في تخصصات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف: «نعمل كي يكون هناك مبرمج في كل منزل خلال السنوات العشر المقبلة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل الاقتصاد الرقمي، ذلك أن تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تستوعب التوجهات العالمية الجديدة يصب في مصلحة دعم تنوع الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز قدراته التنافسية وتطوير البيئة الاستثمارية النشطة في الدولة. وحوكمة خصوصية البيانات من خلال مشروع قانون البيانات، الذي يعد المعيار الذهبي لحوكمة قطاع الاقتصاد الرقمي، تعزز الثقة بالتطبيقات الجديدة والواعدة للاقتصاد الرقمي، وترسيخ موقع الدولة وجهة عالمية للمبرمجين يدعم فرص الابتكار في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة، ويعطي دفعة إيجابية لاقتصاد المعرفة والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق مستهدفات مشاريع الخمسين بتعزيز مكانة الدولة مقصداً عالمياً للمواهب».

100 مبرمج كل يوم

وأعلن معالي العلماء ضمن مبادرات الاقتصاد الرقمي ضمن «مشاريع الخمسين» إطلاق مشروع 100 مبرمج كل يوم، الهادف لتعزيز مكانة الدولة عاصمة عالمية للمبرمجين والمواهب المتخصصة بلغاته المختلفة. ويضيف المشروع 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب، وتسهيل تأسيس شركات البرمجة في الدولة، والهدف رفع عدد المبرمجين في الدولة من 64 ألف مبرمج إلى 100 ألف خلال 12 شهراً.

وهو مشروع يهدف إلى تطوير المواهب والارتقاء بالمهارات، ولا سيما للمبرمجات، بالإضافة إلى استقطاب كفاءات البرمجة من مختلف أنحاء العالم لتكون الدولة عاصمة عالمية للبرمجة بتطبيقاتها النوعية كافة.

قانون البيانات

وتضم مبادرات الاقتصاد الرقمي أيضاً مشروع «قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي Personal Data Privacy Protection Law» الجديد كجزء من «مشاريع الخمسين» والذي يشكل ركيزة أساسية لأي دولة تريد تحقيق الريادة العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي، ويضمن خصوصية بيانات الأفراد ويعزز في الوقت نفسه فرص النمو للقطاع الخاص.

ويمنح قانون البيانات الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية، ويوفر الحوكمة السليمة لإدارة البيانات باعتبارها ثروة المستقبل، بما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة، ويكافح التربُّح غير المشروع لبعض الجهات من تداول هذه البيانات بصورة غير قانونية.

ويدعم القانون الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة كما الشركات الكبيرة، ويوفر منهجاً متوازناً يمكّن القطاع الخاص من النمو والابتكار بالتزامن مع ضمان خصوصية المستخدمين، ويدعم تحويل البيانات، ويضمن حقوق الأفراد بالخصوصية بما في ذلك حقوق إلغاء ومعرفة والوصول إلى وتصحيح البيانات.

كما يهدف «قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي Personal Data Privacy Protection Law» إلى أن يكون معياراً ذهبياً لحوكمة الاقتصاد الرقمي وفرصه، ويضمن خصوصية الفرد ويعزز في الوقت نفسه فرص النمو المتاحة للقطاع الخاص. ويمنح الأفراد حرية التحكم في استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية.

ويتسم قانون حماية البيانات الشخصية بموازنة مثالية بين التطور الابتكاري المستمر وحماية خصوصيات الأفراد ويتميز بعدة محاور رئيسة ومنها مرونة انتقال البيانات عبر الحدود ما يساهم في مركزة دولة الإمارات دولةً عالميةً تعيش في قلب العولمة الرقمية، والاستماع لرؤى شركات عالمية وإقليمية ومحلية ووطنية وناشئة للتأكد من أن القانون سيساهم في تطوير منظومات هذه الشركات داخل الدولة وتزيد في استثماراتها فيها، كما يتسم قانون البيانات بضمان خصوصيات الأفراد.

ومن أبرز الأمور التي يغطيها محور الخصوصية الشخصية حق النسيان الذي يوفر للفرد الحق في الطلب من أي شركة يطبق عليها القانون أن تحذف بياناته بشكل كلي، وحق الإعلام الذي يوفر للمستهلك الحق في أن يتم إعلامه في حال تم اختراق نظام شركة مطبق عليها القانون إذ يتم إعلامه بأن بياناته قد انتهكت، وحق معرفة البيانات للفرد عن البيانات التي تمتلكها الشركات التي يطبق عليها القانون ويكون له الحق في الاطلاع عليها، وحق التصحيح، وهو حق المستهلك في أن يصحح المعلومات الخطأ أو القديمة وبذلك تكون بياناته حديثة دائماً وصحيحة، ويخضع القانون للمراجعة والتحديث المستمرين.

قمة PyCon

أما قمة PyCon العالمية للبرمجة التي ستعقد في النصف الثاني من 2022، فستكون الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، وتجمع خبراء ومختصين ومهتمين من جميع دول العالم، لاستعراض أحدث المستجدات والمواضيع في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، وترافقها دورات تعليمية، وعروض، وجلسات تدريبية مختلفة.

وتساهم الفعالية الأولى من نوعها والأكبر في المنطقة في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي في تطوير قدرات الدولة والمنطقة في مجال البرمجة، وتضمن التركيز على النوعية، وليس الكمية فحسب، في إعداد واستقطاب المبرمجين المتمكنين.

وتعد فعالية Pycon من أكبر الفعاليات العالمية لاستقطاب المواهب في تخصصات البرمجة، وهي بذلك ملتقى للموهوبين والشركات. وتساهم في تطوير مهارات المواهب وكفاءاتهم، وتشكل جسراً بين المبرمجين المحليين والمبرمجين العالميين. وتشكل قمة Pycon منصة عالمية تجمع بين هذه الأطراف كافة على أرض الإمارات.

تطوير اقتصاد المعرفة والابتكار

وتعزز المبادرات الجديدة الخاصة بالاقتصاد الرقمي دوره المحوري في تطوير اقتصاد المعرفة والابتكار واستشراف المستقبل وإيجاد نماذج أعمال جديدة، بما يحقق أهداف مبادرات مشاريع الخمسين الاستراتيجية في الوصول إلى مرحلة تنموية جديدة من مسيرة الإمارات، ترسخ فيها مكانتها الإقليمية والعالمية، وتتابع مسيرتها الريادية في مختلف القطاعات، وترتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً.

مرحلة مهمة

وتساهم المبادرات في دعم أهداف «مشاريع الخمسين» بتحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، الذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، إذ تستهدف أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، وبما يدعم مستهدفات عام الخمسين في رسم مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وتهدف المبادرات إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية للدولة من خلال التحول الذكي وإيلاء أهمية للتركيز على قطاعات حيوية ترتبط ارتباطاً عضوياً بالذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الرقمي والدائري والصناعات المتقدمة والفضاء والزراعة والرعاية الصحية.

وتشكل البيانات ثروة العصر الحديث التي تساهم في تعزيز اقتصادات الدول بمقدار امتلاكها. وتتنافس شركات القطاع الخاص في تجميع وتحليل البيانات لدراسة سلوك المستخدمين وتوقع توجهات المستهلكين، فيما تشكل البرمجة لغة العصر التي تتجاوز الحواجز والحدود وتجمع الناس معاً، وتدخل في تطوير برامج وتقنيات في جميع المجالات، ما يجعلها محوراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه للنهوض بأي قطاع اقتصادي.

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