مصرف الإمارات للتنمية يدعو الشباب للاستفادة من تمويلاته

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن المصرف يُعد أحد شركاء التمويل لمشروعات المواطنين ومشروعات التكنولوجيا بما يدعم مستهدفات عام الخمسين.

وأضاف النقبي لـ«البيان»، إن هناك 5 مليارات درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهي مخصصة لتمويل المشروعات المملوكة للمواطنين الإماراتيين، للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعد المكون الأكبر في بنية الاقتصاد الوطني، وتساهم في تنويع وتعزيز مصادر الدخل.

وأشار إلى أن التمويل المقدم يخص 5 قطاعات استراتيجية تتمثل بالأمن الغذائي، والصناعة، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، والرعاية الصحية. وقال إن أي مواطن لديه فكرة أو مشروع قائم يمكنه التقدم للمصرف للحصول على التمويل اللازم. وأضاف، إنه لا يوجد سقف لحد التمويل للمشروعات، ويمكننا الدخول في شراكات مع البنوك المحلية.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص 5 مليارات درهم أخرى خاصة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك لأي مواطن أو وافد يريد إنشاء مشروع داخل دولة الإمارات.

وأوضح النقبي، أنه بحلول عام 2025 يستهدف مصرف الإمارات الوصول بحجم تمويل المشروعات إلى 30 مليار درهم في السوق الإماراتية عبر توفير الدعم التمويلي لـ13500 شركة والمساعدة على استحداث 25 ألف فرصة عمل جديدة.

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