هزاع بن زايد: الوثيقة تؤرخ لمرحلة جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الوثيقة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تؤرخ لمرحلة جديدة. ودون سموه عبر «تويتر»، قائلاً: «(مبادئ الخمسين) التي وجه بإطلاقها رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، تؤرخ لمرحلة جديدة عنوانها الصدارة والإنجاز والتنمية والتسامح والانفتاح والأخوة الإنسانية، ومثلما أبهرت الإمارات العالم في مسيرتها الماضية فستبهره أكثر في تقدمها نحو المستقبل».

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