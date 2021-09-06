غباش: انطلاقة نحو مرحلة جديدة من مسيرة التنمية بروح الاتحاد

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن وثيقة «مبادئ الخمسين» بمبادئها العشرة تؤسس لانطلاقة جديدة في مسيرة التنمية بروح الاتحاد وتجسد رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز ريادة الدولة وتحقيق تطلعات شعب الاتحاد.

وقال في كلمة له بمناسبة الإعلان عن وثيقة «مبادئ الخمسين» التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: إن الوثيقة تمثل الاستمرار بخطى واثقة في مسيرة البناء والتنمية التي بدأها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسون الذين كانوا يملكون رؤية ثاقبة نحو المستقبل وتبني على ما رسخوه من الثوابت والقيم الأصيلة والتي تسير على نهجها قيادتنا الرشيدة.

وأضاف معاليه إن وثيقة «مبادئ الخمسين» تعزز منظومة القيم الحضارية القائمة على السلم والسلام والحوار والتسامح والتعايش والتضامن الإنساني وهدفها الأسمى الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي وغايتها وطن يحتضن أبناءه ويمكنهم من المشاركة في بناء إمارات المستقبل مع الحفاظ على تراثنا الوطني وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على القيام بمهامه الدستورية والتشريعية بما يعزز دوره في المنظومة التنموية الوطنية والمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة بما يُلبي طموحات الشعب والقيادة وبما يتوافق مع مبادئ «وثيقة الخمسين» ويساهم في تحقيق رؤية مئوية الإمارات التي تتضمن غايات طموحة في كل القطاعات وخصوصاً مجالات التعليم والتوطين والصحة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في العقول والكفاءات النوعية.

وقال: بهذه المناسبة نجدد العهد للقيادة الرشيدة على أن نسخر طاقاتنا وقدراتنا ونعمل بكل إخلاص على مواصلة مسيرة الخير والبناء والعطاء لتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا العظيم من رفعة وتقدم وازدهار.

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