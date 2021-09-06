قرقاش: الوثيقة تؤكد مسار الإمارات العقلاني الراسخ

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة

أن وثيقة مبادئ الخمسين تؤكد مجدداً مسار الدولة العقلاني الراسخ، الذي يوائم بين القيم والممارسة العملية، ويضع الإنسان في صدارة الأولويات. وقال عبر «تويتر»: «بإعلان دولة الإمارات وثيقة مبادئ الخمسين فإنها تؤكد مجدداً مسارها العقلاني الراسخ، الذي يوائم بين القيم والممارسة العملية، ويضع الإنسان في صدارة الأولويات، اليوم تنطلق مرحلة جديدة من النمو والتقدم والازدهار بخطوات واثقة وعمل دؤوب تتعدى مكاسبه حدودنا الجغرافية».

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