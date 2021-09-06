%4 النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي في 2021

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقع معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 4% في 2021، وهو معدل نمو أعلى مما كان متوقعاً في السابق. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الفعالية الإعلامية الأولى التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وذلك ضمن خمس فعاليات تُعقد تباعاً، للكشف عن خمسين مشروعاً.

وقال: إن الإمارات تستهدف خلق 30 ألف وظيفة في العام المقبل، مضيفاً إن إطلاق الحزمة الأولى من مشروعات الخمسين شهد تركيزاً على دعم الملف الاقتصادي وكذلك على تنمية المواهب وثقلها وجذب الخبراء والمبتكرين والمبدعين. وأكد أن الإمارات أصبحت توفر بيئة اقتصادية جاذبة تشريعية مرنة تقدم التسهيلات كافة للمستثمرين ولعائلاتهم تعزيزاً لمكانتها وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.

وأوضح أن المنصة الموحدة للاستثمار التي تم إطلاقها أمس جاهزة لاستقبال طلبات الاستثمار وهي ليست مختصة فقط بإصدار التراخيص الاقتصادية بل أيضاً بفتح الحسابات المصرفية الخاصة بالمشاريع والاستثمارات ما يعد حلاً مثالياً على أساس أنها كانت أحد التحديات الراهنة التي تواجه المستثمرين. ولفت إلى أن الإمارات تطمح لتسجيل معدل النمو المستهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة أعلى من المتوسط العالمي من 3 إلى 4% سنوياً بحسب المنظمات الدولية.

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