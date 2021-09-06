لوحة أرقام إضافية على الجزء الخلفي من المركبات الحاملة للدراجات الهوائية

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مبادرة جديدة، يتم بموجبها وضع لوحة أرقام إضافية على قاعدة حمل الدراجات الهوائية في الجزء الخلفي من المركبات الحاملة للدراجات الهوائية، وذلك بهدف تفادي حجب لوحة المركبة عن الأنظار، ما يعد مخالفة مرورية، يترتب عليها فرض غرامة من قبل دوريات الشرطة في الشوارع والطرق.

وقال جمال السادة مدير إدارة المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة: تندرج المبادرة ضمن أفضل الممارسات العالمية، التي تتبعها الهيئة لتشجيع الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، على استخدام الدراجات الهوائية، انطلاقاً من مبادرة «دبي صديقة للدراجات الهوائية»، ولتكون المدينة ضمن أفضل المدن العالمية الصديقة للدراجات الهوائية.

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